WWE: Scott D'Amore, ex presidente TNA, è stato avvistato al Performance Center

Tra i vari artefici della rinascita della TNA nel 2024 c’è sicuramenteche, dopo aver aiutato la compagnia a rimettersi in sesto attraverso il suo ruolo da, èmesso alla porta dalla proprietà della promotion. Il dirigenti però, non è rimasto con le mani in mano e da subito ha cercato di rilanciare la Maple Leaf Pro Wrestling in Ontario, Canada, sua terra natìa. Nel 2025, infatti, la sua compagnia cercherà di rilanciarsi con l’aiuto di altri grandi promotion mondiali e.magari ci sarà anche lo zampino della WWE?Fightful Select ha riportato poco fa della visita dialin Florida, quartier generale di NXT. L’apparizione dell’exTNA sarebbe datata 8 novembre e secondo alcune fonti, non ci sarebbero implicazioni di altra natura, ma si tratterebbe solamente di una visita di cortesia e un tour dell’edificio.