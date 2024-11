Lanazione.it - Via Bolognese, dal 18 novembre al via l'asfaltatura notturna

Firenze, 152024 – Inizieranno dal 18i lavori didefinitiva in viaa cura di Publiacqua. Il tratto interessato infatti è quello dove in estate sono state posate le nuove condutture dell’acquedotto (finanziato con fondi Pnrr e che è tutt’ora in corso) e dove era stato eseguito il ripristino provvisorio (tra i numeri civici 98 e 37R). Dal punto di vista delle lavorazioni, sarà eseguita la fresatura, tappetino e segnaletica. Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, da lunedì fino a sabato 23, in orario 21-6, sarà in vigore un divieto di transito tra via Salviati e largo Fanciullacci (esclusi frontisti). Chiusura anche per via di Montughi (tra via Stibbert e via) e via Stibbert (tra via Vittorio Emanuele II e via di Montughi).