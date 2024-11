Van Nistelrooy scrive un messaggio emozionante ai tifosi del Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 18:36:46 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Ruud vanafferma che è stato un “privilegio e un onore” gestire ildopo che il suo sogno di rimanere all’Old Trafford è stato infranto dal nuovo allenatore Ruben Amorim.Vanha disputato quattro partite ad interim dopo l’espulsione di Erik ten Hag, vincendone tre, e ha lasciato il campo con una netta sconfitta per 3-0 contro il Leicester City domenica.Ha ripetutamente affermato che sperava di lavorare con Amorim, ma il portoghese ha deciso di portare il proprio staff con Vanin partenza all’inizio di questa settimana.Vanrimane una figura estremamente popolare tra idelloe il suo amore per il club era evidente dal modo in cui si è comportato durante il suo secondo periodo a