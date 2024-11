Ilrestodelcarlino.it - Unahotels: mezze stagioni a confronto. Difesa super, è la terza migliore della A

di Gabriele Gallo Con l’approssimarsi del giro di boa del girone d’andata (che sarà valicato domenica in occasione del match in casaReyer Venezia) è già possibile farsi un’idea statistica del rendimentoinallo stesso periodopassata stagione. E le cifre confermano l’impressione avuta dalla visione in diretta dei match: la Pallacanestro Reggiana attacca peggio dello scorso campionato ma difende decisamente meglio. A fronte di una posizione di classifica quasi identica. Nel 2023/2024 alla vigilia dell’ottava giornata di serie A i biancorossi erano sesti, con 10 punti frutto di tre vittorie casalinghe su altrettanti match e due blitz esterni. Attualmente capitan Vitali e compagni si piazzano al settimo posto: 8 punti; 4 i successi, un paio lontano dalle mura amiche, mentre al PalaBigi si sono già dovuti arrendere due volte: contro l’imbattuta capolista Trento e Brescia.