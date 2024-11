Trump sceglie come ministro della Sanità il paladino dei no vax Robert F Kennedy jr Calo dei titoli di Pfizer e Moderna

Leggi su Open.online

Alla fine lo ha fatto. Donaldha sceltoF.Jr, ex rivale indipendente nella corsa per la Casa Bianca che, dopo la rinuncia alla campagna era entrato nello schieramento repubblicano. La nomina dell’attivista no-vax alla guida del dipartimentoSalute e dei Servizi Umani ha avuto un effetto immediato suidi, aziende produttrici di vaccini. Alle prime indiscrezioni, ihanno subito un netto, per poi rimbalzare. La nomina preoccupa tutto il mondoricerca scientifica che si chiede se il 70enne rimarrà o meno saldo sulle sue affermazioni, poi smentite, secondo cui i vaccini causano l’autismo, aver fatto un libro in cui accusa l’ex capo del National Institutes of Health Anthony Fauci di aver cospirato con Bill Gates e le case farmaceutiche per vendere i vaccini contro il Covid-19 e aver sostenuto che i funzionari delle autorità regolatorie sono burattini dell’industria farmaceutica.