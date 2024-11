Abruzzo24ore.tv - Svelato il progetto per S. Andrea: parco, parcheggio e nuova edilizia nel cuore della città!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Approvato dalla giunta il piano di riqualificazione per l'area di San: 50 parcheggi, verde pubblico e valorizzazione delle storiche mura cittadine. IlS.lungo le mura compie un importante passo avanti con l’approvazione, da partegiunta comunale,delibera che avvia le procedure per la realizzazione dell’Accordo di programma necessario per la riqualificazione urbanazona esterna alle mura. L’area in questione si trova nelle vicinanze di via Campo di Fossa e l’intervento prevede un investimento di ben 1,6 milioni di euro, finanziati attraverso il programmadelibera Cipe 48/16. Secondo quanto dichiarato dall’Assessore alle Politiche urbanistiche,e Pianificazione, Francesco De Santis, ilsi articola su tre elementi chiave: il diradamento edilizio, che comporterà una significativa riduzione del numero di edifici nella zona, la valorizzazione paesaggistica e ambientale, grazie alla vicinanza delle mura storiche cittadine.