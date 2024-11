Ilfattoquotidiano.it - Sulla luna con Stanley Kubrick – Miti, leggende e verità sul mostro sacro del cinema. Nel libro Filippo Ulivieri il mito del regista diventa realtà sfaccettata

Ilsemplifica mentre la. Volete sapere definitivamente quanti ciak ha fatto Shelley Duvall in Shining? Se c’era davvero un finale alternativo in Orizzonte di gloria dove i fanti francesi si salvano? Se la versione di Eyes Wide Shut che abbiamo visto in sala era quella voluta dal suo? A queste, e ad almeno un’altra sessantina di insistenti celebri interrogativistella più geniale e luminosa del firmamentotografico del Novecento, prova a dare una risposta credibile ed oggettiva ilconsuldel(StreetLib).Un immenso, puntuale e devoto lavoro di ricerca sulnewyorchese approntato da, quel signore che diede alle stampe nel 2016e io (Saggiatore), memorabile perla storico biografica con protagonista esclusivo Emilio D’Alessandro, colui che finite le riprese di Arancia Meccanica divenne l’autista difino alla sua morte.