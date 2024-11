Iodonna.it - Si era ritirata 5 anni fa. Ora, dopo un intervento al ginocchio per inserire una protesi in titanio, è pronta a sfidare atlete ben più giovani di lei

Leggi su Iodonna.it

cinquelontano dalle piste, Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino con un palmarès da capogiro, ha annunciato il suo ritorno in gara. La notizia, che ha sorpreso il mondo sportivo, è stata ufficializzata dal Team USA con un comunicato in cui si legge: «Siamo entusiasti di annunciare che Lindsey Vonn si unirà di nuovo alla squadra per la stagione 2024-2025». La campionessa, che ha compiuto 40il 18 ottobre, torna con un obiettivo chiaro: «Ritornare a sciare senza dolore è stato un viaggio incredibile. Non vedo l’ora di essere di nuovo in squadra», ha dichiarato in un’intervista al New York Times. Lindsey Vonn, la campionessa e la star guarda le foto Lindsey Vonn, il rientroLa Vonn non gareggia dal 2019, quando chiuse la sua carriera con un bronzo ai Mondiali di Åre.