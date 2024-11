Semifinale Fritz-Zverev in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Taylorse la vedrà contro Alexandernella secondadelle ATPdi. Prosegue la stagione ad alti livelli del tennista californiano, ormai sempre più presenza fissa nelle fasi finali dei grandi tornei. Questa ottima settimana torinese gli garantirà di chiudere l’anno addirittura in top-5, cosa che a un tennista statunitense non succedeva da quasi due decenni. Ma chiaramentenon vuole fermarsi qui e punta all’accesso alla finale. Di fronte troverà unopiù in forma che mai, fin qui imbattuto dopo aver domato in due set Rublev, Ruud e infine Alcaraz. Il tedesco è stato sostanzialmente inavvicinabile nei suoi turni di battuta, concedendo appena due palle break. Ben 11 scontri diretti tra i due, quattro dei quali giocati quest’anno: la buona notizia perrisiede nell’essersi aggiudicato consecutivamente le ultime tre sfide.