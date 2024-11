Quifinanza.it - Sale l’inflazione a ottobre, aumentano i prezzi di alimenti come burro, olio d’oliva e verdure

2024, l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è rimasto invariato su base mensile, mentre su base annua ha segnato un aumento dello 0,9% (in crescita rispetto al +0,7% di settembre), confermando le stime preliminari. Lo rende noto l’Istat, nel suo report mensile suial consumo.Carrello della spesa in aumentoCiò che più preoccupa del dato Istat suldiè la repentina salita deidei generi alimentari e del carrello della spesa. A, la dinamica tendenziale dell’indice generale deial consumo per l’intera collettività (NIC) cresce infatti al +0,9%, rispetto al +0,7% del mese precedente, principalmente per l’accelerazione deidei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche (da +1,2% a +2,5%) e dell‘istruzione (da +1,6% a +3,0%).