Liberoquotidiano.it - "Quando vincerà di nuovo Giorgia Meloni". Scanzi lascia di sasso tutti a PiazzaPulita | Video

Come ha ricordatodal palco dei Perugia, il centrodestra è ancora sostenuto dalla maggioranza degli italiani. A differenza di ciò che è capitato ai predecessori della leader di Fratelli d'Italia, il governo continua a macinare consensi. E, secondo la supermedia dei sondaggi realizzata da Agi/Youtrend, i tre partiti che compongono la coalizione si stanno avvicinando sempre di più alla soglia del 50% che garantirebbe una maggioranza assoluto in Parlamento. Oltre che quella relativa. Staccatissimo il centrosinistra, soprattutto se Pd e M5s continueranno a litigare tra loro. In fondo: tra i due litiganti, gode la. Anche i più attenti giornalisti progressisti si stanno arrendendo alla realtà dei fatti. Andrea, firma del Fatto Quotidiano, ha ammesso a Corrado Formigli cheè destinata a governare ancora a lungo.