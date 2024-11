Zon.it - Pontecagnano, inseguiti dai carabinieri: lasciano il furgone con merce rubata a un’azienda di Battipaglia

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre, aFaiano (SA), idella locale Stazione, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, in area stradale di periferia hanno intercettato e intimato l’alt uncircolante a velocità sostenuta. Dopo un lungo inseguimento gli occupanti hanno abbandonato il mezzo dileguandosi a piedi per le campagne circostanti.Dai successivi accertamenti ihanno accertato che il veicolo, tra l’altro oggetto di furto, trasportava attrezzatura e utensili da officina dal valore commerciale di alcune migliaia di euro, materiale poi risultato essere oggetto di furto ai danni didi, ai cui titolari laè stata oggi riconsegnata.Proseguono le indagini per risalire agli autori del furto.