Pensione | attenzione al GAP previdenziale

Quando si va in, ci si trova di punto in bianco con una disponibilità economica inferiore rispetto a quella sulla quale si poteva contare durante la vita lavorativa. Questo dipende dal fatto che l’ammontare dell’assegno pensionistico erogato dall’INPS o da altre casse previdenziali è più basso rispetto all’ultimo stipendio ricevuto. Tale discrepanza, calcolata in percentuale, prende il nome di GAP.Per evitare di ritrovarsi in questa situazione e garantirsi una vecchiaia serena dal punto di vista economico è necessario prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi. I metodi per colmare, almeno in parte, il GAP non mancano e vanno dal riscatto dei contributi alla sottoscrizione di unaintegrativa.Per saperne di più sui Piani Individuali Pensionistici e aprirne subito uno, è possibile consultare questo link.