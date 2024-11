Ospedale Dono Svizzero di Formia | rinnovata la sala di Emodinamica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – Nuovo traguardo raggiunto dall’ASL Latina con l’apertura della nuova sezione didell’di. Con i lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico delladi, continua l’impegno verso i cittadini con un’offerta sanitaria di qualità e in spazi adeguati a garantire un ‘assistenza sicura e appropriata.La presenza di un servizio dioperativo nell’intero arco delle 24 ore, consente di rispondere prontamente a tutte le situazioni critiche che si presentano anche in emergenza, fornendo diagnosi e trattamenti tempestivi. Infatti, la rapidità d’intervento è spesso determinante per la sopravvivenza e il recupero ottimale dei pazienti colpiti da infarto del miocardio. Il potenziamento del servizio di, quindi, è un investimento importante anche per l’impatto determinato nel futuro sulla salute dei cittadini e la loro qualità di vita.