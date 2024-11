.com - Mike Tyson vs Jake Paul: orario, dove vedere il match e quanto guadagnano

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Questa notte andrà in scena l’incontro di boxe più atteso dell’anno:contro, 58 anni, torna sul ring dopo essersi ritirato nel 2005 all’età di 39 anni, mentreriprende i guantoni dopo essersi affermato principalmente come youtuber. La tensione tra i due è cresciuta nella notte, quandoha rifilato un ceffone a, che intenzionalmente gli aveva pestato un piede al momento della pesatura. Soltanto l’intervento dei rispettivi staff ha evitato che la situazione degenerasse. “Adesso è una questione personale, deve morire”, ha detto lo youtuber, che nei mesi scorsi si era augurato di“il vecchio”. Iltraandrà in scena nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre al AT&T Stadium di Arlington, in Texas, e sarà trasmesso in diretta esclusiva da Netflix.