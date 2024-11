Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 18-19, Eurolega basket in DIRETTA: Shengelia e Lessort si spartiscono il primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN BELGRADO-OLIMPIA MILANO DALLE 20.3024-24 Si fa subito perdonare Yurtseven.24-22 2/3 Belinelli.Passano gli anni, ma c’è chi non capisce ancora come funziona Belinelli: esce dal blocco, Yurtseven gli finisce addosso e sono tre liberi.7? a fine secondoe già 8 palle perse per parte finora.22-22 Gran circolazione delche porta alla tripla dall’angolo di Papapetrou, timeout chiamato da Banchi.22-19 Semigancio di Zizic!20-19 CORDINIER! Per il sorpasso con l’appoggio!Inizia il secondo.TOP SCORER –6;818-19 CHE VOLO DI CLYBURN! Si fa tutto il campo per inchiodare la bimane che chiude il!16-19 1/2.Mitoglou spedisce a terrafermandolo col ginocchio prima che possa partire, liberi.