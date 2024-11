Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano, Eurolega basket in DIRETTA: inizia la sfida nella bolgia della Belgrade Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-9 Risponde subito Bonga con la stessa moneta.4-9 NIKOLA MIROTIC! DALL’ARCO, +5 OLIMPIA.4-6 Bonga accorcia per il.2-6 ZACH LEDAY! LA BOMBA DELL’EX.2-3 Brandon Davies sblocca i padroni di casa da due.0-3 Tripla di Neno Dimitrijevic!Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti! 20:25 Zach Leday ritrova il suo recente passato dopo aver difeso i colori dei servipassata stagione, al pari di Brandon Davies ex Olimpia con cui ha vinto uno Scudetto. 20:22 Squadre già sul parquet per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti.20:19 In cerca di riscatto anche ildi coach Obrasovic, reduce dal ko interno contro il Barcellona di mercoledì sera.20:16 Coach Ettore Messina dovrà fare a meno di due pedine importanti del calibro di Josh Nebo e Stefano Tonut, in una“calda” anche per l’ambiente che li attende.