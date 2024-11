Gamberorosso.it - Licia Colò e la querelle sulla carne di coccodrillo: non si placano le polemiche

Leggi su Gamberorosso.it

Era il 22 ottobre quando la trasmissione “La vita in diretta” mandava un serviziodi, nota presentatrice televisiva e blogger, commentava con un reel sul suo profilo Instagram: «Accendendo casualmente la televisione ho visto un servizio dove parlano di un ristorante a Livorno che offre ai clientididi canguro e altre specie particolari. Io mi domando, nel nostro tempo è mai possibile che qualcuno s’inventi una cosa del genere? Si promuove sempre di più il rispetto per gli animali e qualcuno per farsi pubblicità propone di mangiare specie così strane? Rimango senza parole». E poi, continuava: «Ma penso anche che i media non dovrebbero dare spazio a queste iniziative perché comunque la persona che vuole vantarsi di mangiare qualsiasi cosa magari ci andrà — pubblicità gratuita — e soprattutto passa il messaggio per cui tutto è possibile».