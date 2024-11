Linkiesta.it - Le purghe accademiche antisemite nelle università americane

Questo è il secondo di tre articoli di Carole Hallac dedicati ai fenomeni di antisemitismo. Qui il primo articoloSecondo Shabbos Kestenbaum, un giovane recentemente laureato a Harvard, gli studenti vengono indottrinati con idee antisioniste edirettamenteaule universitarie. «Quando i professori usano il loro curriculum come strumento per promuovere un’agenda politica, quando annullano le lezioni per incoraggiare gli studenti a partecipare a manifestazioni contro Israele, e quando affermano come dato di fatto che Israele rappresenta il massimo avamposto dell’imperialismo occidentale, è naturale che gli studenti inizino a credere alla loro narrazione». Già nel 2004, è uscito un documentario, “Columbia Unbecoming,” che raccoglieva le testimonianze di studenti della Columbia che si sono sentivano intimoriti e attaccati da professori come ripercussione per le loro opinioni pro-Israele.