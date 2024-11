Isee online precompilato ecco come farlo

Leggi su .com

Cosa Serve per Fare l’2025 Per la compilazione dell’2025, è fondamentale presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) completa.i principali documenti richiesti: Dati Anagrafici: Codice fiscale e documento d’identità del dichiarante, codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare e stato di famiglia aggiornato. Redditi 2023: Modello 730, Modello Redditi Persone .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Acquisire la DSU precompilata 2020 e richiedere l’slitta a data da destinareCambia la scadenza, arriva la DSU precompilataDsu precompilata 2020: dati e inibizione del trattamentoPubblicato l’Osservatorio su Dichiarazioni Sostitutive Uniche eInps, arriva il bonus per single e separati:ottenerlo