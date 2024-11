Ilveggente.it - Incontentabile Berrettini: la verità viene sempre a galla

, laarriva dal passato: ha spifferato tutto.Fu un duro colpo, un anno fa di questi tempi, accettare il fatto che non lo avremmo mai più visto seduto in quel box, in mezzo a quelle stesse persone. Metabolizzare l’idea che Vincenzo Santopadre non sarebbe più stato, da quel momento in poi, l’allenatore di Matteo, che aveva condotto per mano fino ai piedi dell’Olimpo del tennis.: la(LaPresse) – Ilveggente.itI tifosi tendono ad affezionarsi a certi volti, anche ad idealizzare rapporti e relazioni, di tanto in tanto. E quelli del finalista di Wimbledon 2021 vedevano in Santopadre una specie di secondo papà di Matteo, la sola persona al mondo in grado di spronarlo e di spingerlo a dare il meglio di sé, anche nelle situazioni più estreme.