Il settore extralberghiero non può rimanere ai margini dell' Osservatorio Turistico del Comune di Napoli.

Da Sergio Fedele (presidente di Atex Campania), Bernardo Amodio e Alessandra Perrella (presidente e v. presidente di Atex) riceviamo e volenteri pubblichiamo“Abbiamo confermato nuovamente la nostra disponibilità a collaborare con l’e la Dmo deldiin rappresentanza delnapoletano. Abbiamo chiesto un incontro per avviare un confronto metodologico cui non faremo mancare la nostra partecipazione e le nostre proposte. Riteniamo che ilsia un pilastro fondamentale per il sistema ricettivo della città, soprattutto per l’ accoglienza del turismo individuale e familiare.Riteniamo che non sia efficace né attendibile l’ attuale rilevazione datisulle presenze turistiche attraverso la modulistica utilizzata perché solo una percentuale bassissima e non significativa di ospiti compila i relativi questionari.