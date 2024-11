Donnapop.it - Ex concorrente di Ballando con le Stelle fa una rivelazione shock: «Sono stata aggredita sessualmente», ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Una exdicon leha fatto a tutti una: la diretta interessata sarebbe, ma da chi? E di chi stiamo parlando?A fare queste rivelazioni è Bianca Gascoigne, vista nel programma di Milly Carlucci ormai qualche anno fa. A quanto pare, Mohamed Al Fayed l’avrebbecon finalità sessuali: attualmente, infatti,più di 250 le donne che hanno accusato il noto imprenditore di simili atti.Non è finita qui! Le persone interessate hanno contattato l’amministrazione di Harrods proprio per denunciare le aggressioni sessuali e gli stupri da parte del famoso magnate. Il periodo fa riferimento allo scorso anno, ma le indagini stanno cercando di far luce sulla finestra temporale in cui sarebbe potuto avvenire tutto ciò.L’exdicon le, modella e figlia di Paul Gascoigne, ha iniziato a lavorare da Harrods quando aveva solamente 16 anni, come commessa.