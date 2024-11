EmilianoCorte costituzionale blocca le intese con Regioni

Quotidiano.net - Emiliano,Corte costituzionale blocca le intese con Regioni

Leggi su Quotidiano.net

"La Corteha destrutturato la legge Calderoli, che allo stato dei fatti non è più applicabile. Gli interventi che la Corte ha fattono tutte le procedure avviate dalleper le singole, non possono andare avanti. Il processo è fermo e non potrà che restare fermo. Questa è una battaglia vinta dalla Puglia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante una conferenza stampa convocata stamattina a Bari.