Formiche.net - Così il Brasile si prepara al G20, tra Occidente e Cina

L’amministrazione di Luiz Inácio Lula da Silva cerca un difficile equilibrio tra potenze globali in competizione, consapevole del ruolo assunto ormai dal, tra Brics, leadership sudamericana, standing internazionale: tutto riassunto nel ruolo di ospite del G20, che attira riflettori globali. Il consigliere per la politica estera di Lula, Celso Amorim — spesso visto come il vero motore della strategia internazionale brasiliana — ha per esempio rilasciato recentemente dichiarazioni contraddittorie riguardo alla Belt and Road Initiative (Bri), l’infrastruttura geopolitica che fa guida alla proiezione internazionale di Xi Jinping. Parlando con il giornale O Globo, Amorim ha inizialmente espresso dubbi su un pieno allineamento delalla Bri, salvo poi mostrarsi aperto all’idea in una pubblicazione minore.