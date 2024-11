Gqitalia.it - Charles Leclerc ha un pizzetto appena accennato, che non è così difficile da realizzare

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Il 2024 è stato un grande anno per. È diventato il primo pilota monegasco a vincere il Gran Premio della sua città, oltre a raggiungere quota otto vittorie e 26 pole position. L'altra sera si è goduto un po' di tempo libero, a Londra, in occasione della prima mondiale del film Il Gladiatore II, debuttando con un nuovo stile di barba.ha optato per un; il tipo di barba da pre-rasatura delle 7 del mattino, prima che cresca in stile boyband degli anni '90. È stato l'equivalente di un giro di prova. E, a differenza di altre barbe da professore come quella Chris Evans, ilpoco impegnativo è un po' più facile da