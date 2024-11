Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il caso di Divock Origi: 4 milioni di euro per non fare niente

Leggi su Dailymilan.it

Uno dei casi diin casaè quello di, 4dinetti di stipendio per non.Ildi questa stagione sta faticando a esprimersi con continuità, i rossoneri concedono troppe reti e soprattutto spesso subiscono lo stesso tipo di goal. Cross, o incursione, dalla sinistra e palla in mezzo. Questa cosa sta diventando troppo ricorrente, e gli avversari ormai hanno capito che questo è il tallone d’Achille della formazioneese.Tra le situazioni da seguire in casa rossonera c’è anche quella relativa a, arrivato per alternarsi alle spalle di Olivier Giroud ma alla fine completamente inutile alla causa. Giocatore di esperienza che aveva segnato in una finale di Champions League col Liverpool e nella semifinale contro il Barcellona, ma è stato solo un’allucinazione collettiva (citando Fedez).