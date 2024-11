Calciomercato Inter Bertola sempre più vicino

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il mercato non conosce pausa nazionali. E neanche Baccin e Ausilio, alle prese con il processo di ringiovanimento della rosa richiesto da Oaktree. L’ultimo step verso l’esaudimento della linea guida dettata porta il nome di Nicolò, difensore centrale classe 2003 in forza allo Spezia in Serie B.La trattativaAl momento nulla se non un incontro per sondare il terreno, con le due società che si incontreranno nuovamente a dicembre per fare un punto della situazione e studiare il da farsi. L’esse dell’versosembra però essere forte, come forte è anche il rapporto tra le due società, che potrebbe favorire e non poco l’esito della trattativa a discapito delle altre contendenti.nella stagione corrente è partito 13 volte titolare mettendo a referto anche 3 reti, statistiche che insieme alla giovane età e alle doti fisiche e di gioco importanti lo rendono un profilo che l’non vuole farsi scappare.