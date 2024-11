Inter-news.it - Bisseck: «Consapevole di poter fare una buona carriera, dall’Inter fiducia»

ha parlato dopo il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2029. Il centrale tedesco ha speso belle parole per questo traguardo.SODDISFAZIONE – Yann Aurelha parlato dopo il rinnovo di contratto con l’Inter: «Significa che il club e l’allenatore hannoin me e che tutti sono felici della mia crescita. E penso che questo rinnovo sia soddisfacente per tutti. Credo di aver superato le aspettative di molte persone, perché non penso che in molti mi conoscessero quando sono arrivato. Credo di aver lavorato bene, ho imparato dal punto di vista tattico e ho capito com’è il calcio italiano. Poi ho imparato la lingua, per cui finora è stata un’esperienza davvero molto positiva».CRESCITA – Ancora, sempre ai canali ufficiali del club, continua così: «Devo crescere ancora molto, non sono un giocatore perfetto.