Vodafone down: problemi di rete e linea bloccata in tutta Italia

Dalle 12:00 di oggi, 14 novembre 2024, laha iniziato a darein diverse cittàne. Gli utenti segnalano disservizi su connessione internet e chiamate, sia in entrata che in uscita. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Palermo, Perugia e Venezia tra le città colpite. Nessun comunicato ufficiale da parte di, ma si ipotizza un problema tecnico alla base del blackout.Leggi anche: Stop alle telefonate spam dall’estero: Agcom contro truffe e telemarketingPioggia di segnalazioniLe segnalazioni hanno invaso piattaforme comedetector e X (ex Twitter). “Sono a Roma, da mezz’ora non funziona nulla, néné telefono. E sono in attesa di parlare con un operatore”, racconta un utente sudetector. Anche altri clienti, frustrati e senza connessione, cercano risposte online.