Ilveggente.it - Venezuela-Brasile, qualificazioni Mondiali: streaming, formazioni, pronostico

è una partita valida per leai prossimi. Dove vederla, probabilie pronosticiDue vittorie negli ultimi due turni per il, che è riuscito a rimettersi in corsa per il Mondiale. Sì, perché prima della pausa dello scorso mese di ottobre, i verdeoro non avevano fatto benissimo ed erano proprio al limite della qualificazione. Con i sei punti conquistati però grazie alle affermazioni contro Cile e Perù allora è ritornato il sereno.(Lapresse) – Ilveggente.itLa voglia ovviamente è quella di continuare a vincere per non rischiare nulla nei prossimi mesi. E contro il, che non vince una partita nelleda più di un anno (era il 17 ottobre del 2023, tre a zero contro il Cile), il compito è evidentemente alla portata per una delle squadre che ogni volta parte con i favori delo quasi.