Lopinionista.it - Urso: «Stellantis si assuma la responsabilità sociale del rilancio dell’auto italiana»

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – «Aoggi chiediamo che siladel». È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro Adolfonel corso del tavoloal Mimit. «Gianni Agnelli – ha proseguito il ministro citando le parole dell’Avvocato – disse: ‘Tutto quello che ho, l’ho ereditato. Ha fatto tutto mio nonno. Devo tutto al diritto di proprietà e al diritto di successione, io vi ho aggiunto il dovere della’. Chiediamo un vero, significativo e chiaro piano industriale, che entri nel dettaglio di ogni stabilimento in Italia e che preveda un significativo aumento degli investimenti nel nostro Paese. È questa la posizione del sistema Italia non solo del governo».Secondo, «come dimostrano le mozioni parlamentari approvate alla Camera e lo stesso sciopero dei sindacati, vi è una condivisione generale, una piena unità di intenti, dal Parlamento ai sindacati, dalle Regioni alla filiera della componentistica, tutti chiediamo insieme chesi impegni concretamente per ildell’industriae per la salvaguardia dei posti di lavoro.