TikTok Day, i vincitori dei TikTok Awards 2024 e l’intervista ad Antonio Mascoli

Leggi su Funweek.it

Per un giorno il mondo diè diventato reale, trasformato in una vera e propria piazza da vivere. Perché, come spiega la responsabile comunicazione dItalia Adela Leka, “dipende dagli occhi di chi lo guarda e i protagonisti sono i suoi abitanti”. Ecco, dunque, le sue vie – dallo sport alla musica, dal beauty alla scienza fino al cinema e alla cucina – con i nodi di raccordo in cui la community si incontra. E si riconosce. Così come riconosce i volti che più di altri hanno contribuito alla vivacità del suo vivere premiati nella prima edizione italiana dei.La cerimonia al Palazzo del Ghiacco di Milano ha, infatti, hanno celebrato chi ha ispirato, emozionato e coinvolto milioni di utenti sulla piattaforma. Durante l’evento sono stati assegnati dieci premi, frutto dei voti espressi da oltre 1,8 milioni di utenti che hanno scelto i loro beniamini tra quaranta candidati.