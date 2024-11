Sono rimasta incinta durante il Calippo Tour La bomba della star di OF | Il padre è uno conosciuto

Leggi su Caffeinamagazine.it

del vip”. La famosa di OF lo confessa sui social e divampa la polemica. A renderlo noto è Lovely Paolina, una delle due promotrici del, un evento virale che ha catturato l’attenzione dei social media. Non ci soffermeremo molto su quello che queste due ragazze hanno deciso di fare girano l’Italia, anche se facilmente immaginabile. Vi basti pensare che ogni persona poteva candidarsi a partecipare con loro, per comparsate veloci e degne di un gioco a premi in cui in palio non c’erano di certo soldi.>> “Vergognati”. Achille Costacurta è tornato ed è subito bufera, la foto che lo mette nei guaiOra però questa sorta di esperimento sociale ha recentemente assunto toni drammatici con la rivelazione proprioragazza. Paolina ha condiviso la notiziasua gravidanza in un contesto che inizialmente sembrava essere solo ludico e spensierato.