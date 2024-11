Impresaitaliana.net - Se allunghi la mano troverai la mia, Venturato: “Doniamo amore nel nome di mia figlia Maria”

Leggi su Impresaitaliana.net

Angelo, presidente dell’associazione “Selala mia”: “Se accontento un solo bambino che sorriderà, miasorriderà”Acerra. «L’associazione nasce per volontà’ di miache è morta otto anni fa all’età’ di 25 anni, un mese prima del matrimonio. Abbiamo scoperto questo tumore sinoviale alla coscia,è stata operata tre volte. Il tumore poi si è diffuso ai polmoni, la malattia non si è fermata ed il 30 aprile 2016 miaè morta».Angeloè il presidente dell’associazione “Selala mia”, nata ad Acerra, in via Alcide de Gasperi 18, in memoria di suaera particolarmente sensibile, amava tantissimo i bambini ed era particolarmente altruista. Si immedesimava nei problemi dell’altro.«Ogni mercoledì, quando faceva la chemio, vedeva che alcune persone non sempre erano presenti, qualcuno non poteva raggiungere l’ospedale per possibilità economica o perché non c’era nessuno che poteva accompagnagli – racconta Angelo –avrebbe voluto creare questa associazione per aiutare queste persone, noi portiamo coloro che hanno bisogno negli ospedali o nei centri di cura e ci spostiamo anche ad Avellino, Castelvolturno, Santobono.