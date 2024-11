Anteprima24.it - Reggia di Caserta, messa e concerto medievale nella Cappella Palatina

Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’esempio fornito con il precedente appuntamento di domenica 3 novembre sempre in, l’evento vuole offrire la dimostrazione ulteriore che l’animazione musicale della liturgia dellaancora oggi può essere realizzata impiegando musiche di tradizione colta anche molto lontane dal gusto attuale, addirittura risalenti al medioevo. Infatti, tutta l’animazione musicale in programma esplorerà i più celebri repertori dell’Europa musicale. Due parti “fisse” (ordinarium missae) saranno cantante in cosiddetto “gregoriano” cioè in canto liturgico monodico, l’unico che la Chiesa riconosce da privilegiareliturgia (ancora con i documenti del concilio Vaticano II). Ma se il Kyrie appartiene al repertorio internazionale (ed è quello celebre “Orbis factor”) il Sanctus è un esempio della tradizione locale di canto beneventano, il canto liturgico proprio del meridione longobardo.