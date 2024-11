Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco il Trailer dell’Episodio di Natale dei Griffin, Peter Griffin va in missione per Natale

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Anteprima:nei guai con ilUn nuovoè stato rilasciato per il Family Guy Holiday Special, dando un assaggio della 25ª edizionenatalizio del celebre show animato. Nel, vediamoin difficoltà: dimentica l’arrivo imminente dele, dopo aver smarrito il regalo per Lois, si intrufola in una casa di cura per rubare un gioiello prezioso. Lo speciale è ricco di momenti esilaranti, inclusi quelli di Stewie e Brian, coinvolti in qualche marachella, e un’apparizione comica di Babbo.Trama e personaggi dello speciale natalizioLo speciale natalizio segue ladi, che dovrà recuperare una spilla che Lois adora, finita per errore in uno scambio di regali di “White Elephant”.