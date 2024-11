Tvzap.it - Meteo, aria gelida verso l’Italia: arriva la neve

Leggi su Tvzap.it

Preparatevi ai primi assaggi di inverno. La rapida discesa di un nocciolo didalla Svezia determina una svolta invernale su parte delgià da oggi 14 novembre. Una nuova massa d’artica continentale sta per raggiungere la penisola portando rovesci, temporali e nevicate in Appennino e nelle regioni centro-meridionali fino a venerdì.Leggi anche:come Valencia: strade come fiumi, auto in mare e salvataggiLeggi anche: Quali sono i prodotti migliori di Eurospin secondo AltroconsumoLa giornata di oggi trascorrerà con un tempo in peggioramento dalle regioni adriatiche, a iniziare dalla Romagnail Sud, qui in forma piuttosto irregolare. Sono attese precipitazioni sparse, nevose sotto i 1000 metri su Romagna, Marche e Abruzzo, a 1400 metri in Molise a quote più alte al Sud.