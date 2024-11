Ilfattoquotidiano.it - Maxi frode fiscale, così parlava l’uomo del boss delle stragi: “Sono stato fortunato, ora la mia mafia la trasformo in imprenditoriale”

“Un giorno midetto, un poco per superstizione: io non posso,fino ad ora, non posso più sfidare la mia fortuna. Allora la mia.lain”. È il 27 settembre del 2021, Toni Lo Manto – legato a Lorenzo Tinnirello, killer (condannato per ledel ’92) e uomo di fiducia dei fratelli Graviano – spiega la nuova strategia d’affari della “mia”. Una riflessione che già faceva, senza sapere di essere intercettato, a gennaio del 2021: “Se io avessi continuato con determinate cose, avrei forse quindici anni, vent’anni, l’ergastolo, non si sa! Okay. E io.e questa è un’altra cosa, quindi questo io me lopreso come il mio lavoro”.Niente più racket, il business più appetibile per laè un intricato sistema diche prolifera nella zona grigiaoperazioni transnazionali.