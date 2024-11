Gaeta.it - Manuela Miraudo di Blu Hotels entra nella top 100 di Forbes tra i direttori marketing più influenti in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Raggiungere la vetta nel mondo delnon è un’impresa da poco, ma& events manager di Blu, ci è riuscita. È stata recentemente inseritalista didei 100e comunicazione piùin. Questo riconoscimento, che giunge alla sua quinta edizione, celebra le personalità capaci di ridefinire strategie aziendali e influenzare l’andamento economico e sociale dei consumatori. Sottolineando l’importanza di temi come la sostenibilità e la digitalizzazione,rappresenta un esempio di come la professione stia evolvendo.il prestigioso riconoscimento diL’inserimentolistaè un traguardo di straordinaria rilevanza per la carriera di. La classifica non si limita a premiare i risultati, ma considera anche l’impatto che i leader del settore esercitano sulla comunità e sull’industria.