Lo scontro istituzionale tra Italia e USA attraverso X

Domanda: se è vero e sacrosanto che un privato cittadino può esprimere le sue opinioni liberamente, la stessa cosa vale per chi – a breve – verrà insignito ufficialmente dell’incarico di DOGE (ovvero del dipartimento per l’efficientamento governativo) degli Stati Uniti? O meglio: se queste opinioni possono portare a uno, non sarebbe meglio riflettere prima di rispondere ai post su X? In due occasioni, nei giorni scorsi, Elon Musk – che è stato accanto a Donald Trump nella campagna elettorale che lo ha riportato alla Casa Bianca – ha avuto modo di rispondere a due post su X in cui si parlava delle decisioni della giustiziana in merito al trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza predisposti dal nostro governo in Albania. LEGGI ANCHE > Le mani di Musk sull’America Mattarella-Musk, lopassa anche da X La prima di queste esternazioni era arrivata a commento di un post di Mario Nawfal, consulente e host di una delle più seguite live su Twitter (oltre un milione e mezzo di follower, sicuramente uno dei megafoni del nuovo corso della piattaforma dopo l’acquisizione da parte di Musk).