Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos 1-1, Champions League volley in DIRETTA: 10-10 equilibrio sostanziale nel terzo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-18 Koumentakis spinge contro Zaytsev a rete e strappa punto.17-17 Lungo servizio di Krelling.17-16 Rohrs colpisce in volto Koumentakis: palla in rete.16-16 Mani out Atanasijevic.16-15 Super Zatysev in diagonale!15-15 Antenna piena colpita da Lawani in attacco.15-14 ROHRS! Parallela ben gestita.14-14 Out il muro sulla spennellata di Perrin.14-13 Lawaniiii! Che punto dell’opposto in attacco.13-13 Che missile la diagonale di Atanasijevic.13-12 Fallo di Pajenk: invasione del numero 2 su attacco di Lawani.12-12 Avorill, primo tempo ok!11-12 Tocco a muro di Lawani sull’attacco di Koumentakis. Greci avanti.11-11 Koumentakis chiude lo scambio, grande lungolinea.11-10 Lawani, facilità di salto e diagonale da zona 4.TIME OUT RICHIESTO DA ECCHELI.