Oasport.it - LIVE Fritz-De Minaur 5-7, 6-4, 6-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’americano ora spera in Sinner

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE POSSIBILI COMBINAZIONISi chiude qui ladel match trae De. Un saluto sportivo e a stasera per-Medvedev!16.25 Dunque Medvedev ha un’unica opportunità: battere2-0. A quel punto non solo approderebbe in semifinale, ma anche da primo nel girone. L’azzurro staccherebbe il pass da secondo, mentresarebbe fuori.16.24devere chevinca un set con Medvedev: a quel punto sarebbe qualificato anche.16.22 Ricordiamo dunque che Jannikè già qualificato per le semifinali. All’italiano basterà vincere un solo set contro Medvedev per essere sicuro di chiudere il girone al primo posto.16:21 Statistiche che narrano di un australiano sorprendente al servizio, con l’84% di punti con la prima e 46% con la seconda.