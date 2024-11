Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Harper, serata anonima. Nel finale brilla Pinza

Parravicini 5. In avvio soffre costantemente Hickey e non va meglio nemmeno nella metà campo offensiva: solo 1/7 dal campo alla pausa lunga. A quel punto ‘esce’ dalla sfida, salvo metterci un po’ di pepe – a giochi chiusi – con 10 punti nell’ultimo parziale. Tavernelli 6,5. In unada dimenticare un po’ per tutti, è tra i pochi a provarci. Si prende tante responsabilità offensive (4/13 dal campo) e centra la doppia cifra (13) per la prima volta in stagione. Nei 21’ in campo, peraltro, il plus-minus è soltanto di -2 e chiude con un 16 di valutazione. Importanti le triple nelper il passivo e, chissà, la differenza canestri. Gaspardo 5. Ex della partita, a tratti è l’unico appiglio offensivo ospite, come nel corso del terzo periodo (7 punti). Ma, soprattutto in precedenza, c’è anche tanta sofferenza contro i pari ruolo avversari.