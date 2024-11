Bergamonews.it - La Valle Camonica ospita la Champions League del Bridge

Dal 14 al 16 novembre i grandi campioni europei delsi ritroveranno inin provincia di Brescia per la Coppa dei campioni d’Europa (l’EuropeanCup 2024). L’evento verràto nel Centro Congressi di Darfo Boario Terme e vedrà la partecipazione di oltre 130 atleti in rappresentanza delle squadre che hanno conquistato i rispettivi titoli nazionali. La ventiduesima edizione della categoria Open vedrà ai tavoli 12 squadre: due italiane, i bresciani delBreno campioni d’Italia e i siciliani dell’Addaura campioni europei in carica, e una da Francia, Polonia, Norvegia, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Svizzera, Olanda, Svezia e Serbia. Oltre all’Open si disputerà anche la seconda edizione dellaCup femminile con dieci squadre in gara. Due le squadre italiane: la napoletana Palcane la torinese Idea; completano il tabellone altre due squadre dalla Francia e una da Norvegia, Turchia, Polonia, Inghilterra, Ungheria e Danimarca.