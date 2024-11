Anteprima24.it - Inchiesta appalti, Magliocca conferma le dimissioni da sindaco e presidente della provincia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiHato ledadi Caserta e dadi Pignataro Maggiore e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, tanto politico che giudiziario, Giorgio, che oggi ha tenuto una conferenza stampa con a fianco il suo avvocato Mauro Iodice per ribadire i motivisua decisione, maturata il 25 ottobre scorso dopo la perquisizione effettuata dai carabinieri nella sua abitazione di Pignataro e negli uffici dell’entele a Caserta.è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per corruzione e concussione, in quanto accusato di aver fatto pressioni su alcuni dirigentili – indagati – affinchè affidasseroad imprenditori che in cambio garantivano ala sponsorizzazione di squadre di calcio dilettantistico in cui militava il figlio.