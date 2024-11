Harry Kane rimarrà in panchina per una partita imperdibile con Ollie Watkins che inizierà in attacco

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-14 13:59:20 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Lee Carsley potrebbe essere pronto a riservare un’altra sorpresa con le notizie che suggeriscono che il capitano dell’Inghilterrasarà lasciato inper lacruciale della Nations League di stasera contro la Grecia.L’allenatore ad interim Carsley è già senza una serie di titolari della prima squadra a causa di un catalogo di ritiri e ci si aspettava che avrebbe fatto affidamento sui pochi membri senior della squadra ancora disponibili per lo scontro di Atene.Ma sembra che, che dopo aver sopportato un deludente Euro 2024 ha continuato la sua forma smagliante in Bundesliga con 11 gol in 10 partite con il Bayern Monaco, sarà tra i sostituti quando l’XI verrà nominato più tardi questa sera.