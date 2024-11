Ilgiorno.it - Giovanna Canzi, la prof degli ultimi. Un sussidiario e il diploma: “Così la libertà ha un senso”

Monza – Scampoli di poesie, dipinti, film per volare lontano. E non pensare per qualche ora a delitti, fine pena, angoscia. È “la scuolaaltri“, quelli che a scuola ci sono andati poco e senza successo, ma per i quali adesso, dietro le sbarre della casa circondariale di Monza, diventa necessaria, per concedersi una seconda opportunità. Racconta la sua esperienza laessoressa, insegnante di Italiano del Cpia (Centro provinciale istruzione adulti), per 4 anni in servizio nel carcere di via Sanquirico, per chi doveva conseguire l’esame di terza media. Ripercorre il suo vissuto a partire dal primo giorno in carcere, ma anche come giovane insegnante subito “spedita“ come supplente in carcere. Un battesimo del fuoco. In borsa, alcuni libri scelti per affrontare questo strano inizio.