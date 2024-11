Sbircialanotizia.it - Difesa, la Commissione Ue approva i primi finanziamenti per gli acquisti comuni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Sessanta milioni a ciascuno dei cinque progetti transnazionali per comprare congiuntamente sistemi diaerea, mezzi blindati e munizioni, anche per l’Ucraina. L'Italia nella cordata per acquistare pezzi per artiglieria da 155mm Laeuropeaper glidicomune. Lo annuncia un portavoce, durante il briefing con la stampa .