Continua lo smantellamento della centrale nucleare di Latina Ora tocca ai sei generatori di vapore

Leggi su Dayitalianews.com

Ladivede finalmente l’avvio di un progetto fondamentale per la sua dismissione. Sogin ha inaugurato i lavori per lodei sei imponentidi, meglio conosciuti come “boilers”. Questi componenti iconici, visibili all’esterno dell’edificio del reattore, erano essenziali durante l’operatività: permettevano di trasferire il calore generato all’acqua, producendo così ilnecessario per far funzionare le turbine e generare energia elettrica.Dimensioni Monumentali e Complessità OperativaIdisono vere e proprie strutture colossali, alte 24 metri e con un diametro di 6 metri. Ogni unità pesa ben 3.700 tonnellate, rendendo le operazioni diun processo estremamente complesso e delicato.